2035 yılında ihracatın yüzde 93 artması bekleniyor

TİM İhracat 2021 Raporu'na göre, Türkiye'nin ihracatta gelecek 14 yılda yüzde 93'lük artışla 330 milyar 400 milyon dolar rakamına gelineceği hesaplandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bugün tanıtım gerçekleştirilen İhracat 2021 Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatı 169 milyar 500 milyon dolarla 165 milyar 900 milyon dolarlık hedefin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin küresel mal ticaretindeki payı tarihte ilk kez yüzde 1'i aşarken, toplam ithalat 219 milyar 400 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,2 oldu.

Geçen yıl en çok ihracatı 25 milyar 500 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken, onu 18 milyar 300 milyon dolarla kimyevi maddeler, 17 milyar 100 milyon dolarla hazır giyim, 12 milyar 700 milyon dolarla çelik, 11 milyar 100 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

En yüksek ihracat 15 milyar 975 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı 11 milyar 237 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 184 milyon dolarla ABD izledi.

Geçen yıl 521 milyon 500 bin dolarlık dezenfektan ve etil alkol, 442 milyon 800 bin dolarlık maske ve önlük, 103 milyon 400 bin dolarlık solunum cihazı ve 117 milyon 800 bin dolarlık tanı kiti ihraç edildi.

Küresel salgının etkisiyle geçen yıl hizmet ihracatında ciddi düşüşler yaşandı. Taşımacılık yüzde 41 kayıpla 14 milyar 268 milyon dolara, turizm geliri yüzde 65,7 düşüşle 10 milyar 220 milyon dolara geriledi.

2035'TE 330 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR RAKAMINA ULAŞILACAK

Rapora göre, bu yıl hedefin 184 milyar dolar olduğu ihracatta 2025'te 204 milyar 300 milyon dolar, 2030'da 258 milyar dolar, 2035'te 330 milyar 400 milyar dolar rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 14 yılda ihracatta yüzde 93,1'lik artışla küresel sıralamada 28'inci basamakta yer alınması bekleniyor.

EN YÜKSEK İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIKTA YAŞANACAK

Rapora göre, gelecek 14 yılda en yüksek ihracat artışı beklenen sektörlerin başında savunma ve havacılık sanayi geliyor. 2021-2035 arasında bu sektördeki ihracat artışının yüzde 425 olması bekleniyor.