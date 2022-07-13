Küresel piyasalar ABD'nin enflasyonuna odaklandı

Küresel ekonomiler açıklamalara ve verilere odaklanmışken dünyada artan koronavirüs vakaları fiyatlandırmaları olumsuz etkiliyor.

Dünya borsaları resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürürken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi hakim.

Koronavirüs vakaları artıyor

Dünya genelinde tekrar artmaya başlayan koronavirüs vakaları ise halihazırda oldukça yüksek seyreden belirsizlikleri desteklerken, neredeyse bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Brent petrol, yüzde 7 değer kaybetti

AA'nın haberine göre, koronavirüs salgınının yeniden kapanmalara neden olabileceği ve ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 7 değer kaybederek 97,3 dolara gerilerken, güçlü dolar altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor.

IMF, ABD'nin büyüme tahminlerini düşürdü

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisi ilişkin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürerek, bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

New York borsası değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşüğünde

Avrupa'da pay piyasaları dün pozitif bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi 1,0000 seviyesini test ederek son 20 yılın en düşüğüne geriledi.

Rusya'nın doğalgaz hatlarını takrar açmayacağı endişesi hakim

Hafta başında Rusya, Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağını duyurdu. Rusya'nın batı ülkelerini yaptırımlar nedeniyle cezalandırmak için doğalgaz akışını yeniden açmayabileceğine ilişkin korkular piyasalar üzerinde etkili olurken, Avrupa'da temmuz vadeli doğalgaz kontratları 175 euro seviyesinde seyrediyor.

Güney Kore faiz artırdı

Bugün Güney Kore ve Yeni Zelanda merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında 50'şer baz puanlık faiz artışına giderken, ülkelerin politika faizi sırasıyla yüzde 2,25 ve yüzde 2,50'ye yükseldi.

Güney Kore Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışı 1999'dan bu yana en güçlü hamle olarak dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da işlem başladı

Yurt içinde geçen hafta cuma günü öğleden sonra tatile giren Borsa İstanbul yeniden işleme açılıyor.

Dolar/TL 17,3460

Dolar/TL dün yüzde 0,3 azalışla 17,3164'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret verileri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de TÜFE ile birlikte Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 İngiltere mayıs ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, haziran ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı işsizlik

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu