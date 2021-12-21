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    21 Aralık döviz kurlarında son durum

    21 Aralık döviz kurlarında son durum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüşe geçen döviz kurlarında düşüş devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:33
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    Son dönemde döviz kurlarındaki tırmanışa karşı hükümet harekete geçti.

    Dolar kurunun 18 TL'yi euronun 20,33'ü gördüğü sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasalarda tarihin en sert düşüşlerinden biri yaşandı.

    Zirvedeki kurlar bir anda düşüşe geçti. Gece saatlerinde başlayan düşüş günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden hız kazandı ve dolar 12'nin altını gördü.

    DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

    Son piyasa verilerine göre kurlardadi durum şu şekilde:

    Dolar = 11,34
    Euro = 12,85
    Sterlin = 14,80

    ALTIN PİYASASINDA DÜŞÜŞ

    Gram altın = 699,49
    Çeyrek altın = 1.119
    Cumhuriyet altını = 4.477
    Yarım altın = 2.238

    21 Aralık döviz kurlarında son durum #1

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