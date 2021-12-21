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21 Aralık döviz kurlarında son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüşe geçen döviz kurlarında düşüş devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 09:25
- Güncelleme : 21.12.2021 - 09:33
Son dönemde döviz kurlarındaki tırmanışa karşı hükümet harekete geçti.
Dolar kurunun 18 TL'yi euronun 20,33'ü gördüğü sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasalarda tarihin en sert düşüşlerinden biri yaşandı.
Zirvedeki kurlar bir anda düşüşe geçti. Gece saatlerinde başlayan düşüş günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden hız kazandı ve dolar 12'nin altını gördü.
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM
Son piyasa verilerine göre kurlardadi durum şu şekilde:
Dolar = 11,34
Euro = 12,85
Sterlin = 14,80
ALTIN PİYASASINDA DÜŞÜŞ
Gram altın = 699,49
Çeyrek altın = 1.119
Cumhuriyet altını = 4.477
Yarım altın = 2.238