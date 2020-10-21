Dolar
7.8536
-0.1563%
Euro
9.312
0.1311%
Altın
1917.19
0.5775%
Borsa
1210.41
0%
G. Altın
484.538
0.4759%
Bitcoin
96561.23
2.8329%
EXEN Coin
10.80
-7.28%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    21 Ekim: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    İstanbul serbest piyasada, 21 Ekim tarihi itibarıyla, dolar 7,8670 liradan, euro 9,3220 liradan güne başladı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 09:15
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 09:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    21 Ekim: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın alınan önlemler ve açıklamalar dövizin seyri üzerinde de etkisini gösteriyor.

    İSTANBUL SERBEST PİYASASINDA DOLAR VE EURODA SON DURUM

    İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, euro 9,3220 liradan güne başladı.

    Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.

    Euro

    DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, eronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir