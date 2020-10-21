21 Ekim: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada, 21 Ekim tarihi itibarıyla, dolar 7,8670 liradan, euro 9,3220 liradan güne başladı.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşın alınan önlemler ve açıklamalar dövizin seyri üzerinde de etkisini gösteriyor.

İSTANBUL SERBEST PİYASASINDA DOLAR VE EURODA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, euro 9,3220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.

DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, eronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.