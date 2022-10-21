21 Ekim'de altının gram fiyatı 970 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, 21 Ekim Cuma günü, güne düşüşle başlamasının ardından 970 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yükselteceği beklentisi ve açıklamaları, varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.622 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 970 lirada

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 973,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 970 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.595 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 500 liradan satılıyor. Tam altın 6 bin 408 lira ve yarım altın ise 6 bin 408 liradan işlem görüyor.

Dolar, altın fiyatını baskılıyor

Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, küresel çapta güçlenen doların da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Altının destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.