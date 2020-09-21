21 Eylül’de gram altın, 476 lira seviyelerinde

Haftanın ilk günü, Kapalıçarşı'da, serbest piyasada çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 190 liradan satılıyor.

Koronavirüsün etkesendeki ekonomik değerler dalgalı seyir izlese de altın, önemli bir yatırım ve tasarruf aracı olmayı koruyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 475.5 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ GRAM ALTIN, 474.5 LİRAYDI

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474.5 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN, BUGÜN 475.5 LİRA

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 475.5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN, 781 LİRA

Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 190 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI, 1.948 DOLAR

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.