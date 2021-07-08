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    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugün bir repo ihalesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 13:00
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    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 45 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 92 milyar 40 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ MİKTARLARI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 46 milyar lira verdi #1

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