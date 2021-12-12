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    Türk mobilya sektörünün gözü ABD pazarında

    Mobilya ihracatında yeni pazar arayışı ile yoğunlaşılan ABD ihracatı hızla gelişmeye devam ediyor.
    • AA
    • 12.12.2021 - 13:48
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    Türk mobilya sektörünün gözü ABD pazarında

    Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, sektör olarak ABD'ye ihracatı artırdıklarını söyledi.

    Buna göre Türk mobilya sektörünün ABD'ye ihracatı geçen yılın ocak-kasım dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 261 milyon 485 bin dolara yükseldi.

    KASIM AYINDA ABD'YE 25.9 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

    Kılıçer, kasım ayında yüzde 19,6 artışla ABD'ye 25 milyon 938 bin dolar dış satım yaptığını bildirdi.

    İHRACAT YILLIK YÜZDE 26 ARTTI

    Ürün gruplarına göre, ABD'ye en çok oturma grubu ihracat edildiğini belirten Kılıçer, geçen yılın ocak-kasım döneminde ABD'ye 207 milyon 249 bin dolar olan ihracat rakamını aynı döneme kıyasla bu yıl yüzde 26 artırarak 261 milyon 485 bin dolara yükselttiklerini ifade etti.

    mobilya

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