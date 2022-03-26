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    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

    Küresel piyasaların verilere odaklanacağı yeni haftada yurt içinde de paralel bir seyir izlenecek.
    • AA
    • 26.03.2022 - 13:59
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    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve şahinleşen merkez bankalarının pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, artan oynaklık sebebiyle yatırımcıların temkinli hareket etmelerinin faydalı olacağını söyledi.

    BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF SEYİR HAKİM

    Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşırken, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını da yukarıya taşıdı.

    DOLAR/TL YÜZDE 1,17 YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,46 artışla 2.175,51 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 0,17 yükselerek 14,839'a çıktı.

    Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.150 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.250 puanın direnç, 2.070 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

    YURT İÇİNDEKİ VERİ GÜNDEMİ

    Gelecek hafta yurt içinde çarşamba ekonomik güven endeksi, perşembe dış ticaret dengesi ve cuma imalat sanayi PMI verisi takip edilecek.

    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı #1

    S&P'NİN KREDİ NOTU BEKLENİYOR

    Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.


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