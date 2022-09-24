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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Fiyatlamaların odağındaki enerji giderlerini etkileyen petrol fiyatlarının belirleyicilerinden olan ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının arttığı haberi geldi.
- 24.09.2022 - 09:38
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Eylül haftasında önceki haftaya göre 3 adet artarak 602'ye yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 181 adet arttı.
Brent petrolün varili, 90,46 dolar
Perşembe gününü 89,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas tipi ham petrolün varili, 83,49 dolar
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 83,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.