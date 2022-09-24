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    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Fiyatlamaların odağındaki enerji giderlerini etkileyen petrol fiyatlarının belirleyicilerinden olan ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının arttığı haberi geldi.
    • 24.09.2022 - 09:38
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    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Eylül haftasında önceki haftaya göre 3 adet artarak 602'ye yükseldi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 181 adet arttı.

    Brent petrolün varili, 90,46 dolar

    Perşembe gününü 89,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı.

    Batı Teksas tipi ham petrolün varili, 83,49 dolar

    Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 83,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    Petrol


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