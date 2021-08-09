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- Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Bist 100 endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,15’lik yükselişle başlangıç yaptı.
- İHA
- 09.08.2021 - 10:55
- Güncelleme : 09.08.2021 - 11:15
Borsa İstanbul yeni haftaya yüzde 0,15’lik yükselişle başlangıç yaparak, yatırımcıya pozitif katkı sağladı.
BANKACILIK ENDEKSİ ARTTI
Borsa İstanbul Bist 100 endeksi, 2,09 puanlık artışla 1.436,85 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 azalırken, holding endeksi 0,35 değer kazandı.