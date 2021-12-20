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    Avrupa borsaları düşüşle açıldı

    Avrupa borsaları, geçen hafta açıklanan verilerin ve alınan merkez bankası kararlarının ışığında haftaya yüzde 2'yi aşan değer kayıpları ile başladı.
    • AA
    • 20.12.2021 - 12:16
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    Avrupa borsaları düşüşle açıldı

    Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin ve geçen haftanın son gününün olumsuz etkileri devam ediyor.

    Avrupa borsalarının açılışının ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,30 azalışla 463 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,61 değer kaybıyla 15.117 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşüşle 7.127 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 2,30 altında 6.777 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,44 azalışla 25.965 puanda bulunuyor.

    Avrupa borsaları düşüşle açıldı #1

    EURO/DOLAR PARİTESİ: 1.1260

    Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1260 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları ve koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden Omicron varyantına karşı alınan tedbirlerin risk iştahını düşürdüğünü dile getirdi.

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