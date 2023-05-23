23 Mayıs ekonomi gündemi! Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor Küresel piyasalar açıklamaların ve beklentilerin etkisiyle hareket ediyor. Bugün de veri gündeminin çok yoğun olduğu bir gün.

AA

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerini sürdürürken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı.

PMI verileri açıklanacak

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden alınacak sinyallerin ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar verebileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın altında

Söz konusu gelişmeler dolara olan talebin güçlü kalmasına neden olurken, düşüş eğiliminde hareket etmeye devam eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.960 dolardan işlem görüyor.

New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,42 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Borsa İstanbul düşüşte

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,79 altında 4.466,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları