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    23 Mayıs, serbest piyasada altın fiyatları

    Altının onsu 1.854 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 939 lirada.
    • 23.05.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:03
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    23 Mayıs, serbest piyasada altın fiyatları

    Altın, güvenli liman olarak görülerek yatırımcının odağında olmaya devam ediyor.

    Ons altın 1.854 dolardayken; Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın 939 liradan, çeyrek altın 1.551 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 314 liradan, tam altın 6 bin 185 liradan ve yarım altın ise 3 bin 94 liradan işlem görüyor.

    Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya çıktı.

    Altın piyasasında en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.

    23 Mayıs, serbest piyasada altın fiyatları #1


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