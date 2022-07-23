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23 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

23 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

23 Temmuz Cumartesi gününün güncel döviz kuru araştırılıyor. dolar ve euronun güne nasıl başladığı merak konusu oldu.Peki bugün dolar ve euro ne kadar?