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    23 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    23 Temmuz Cumartesi gününün güncel döviz kuru araştırılıyor. dolar ve euronun güne nasıl başladığı merak konusu oldu.Peki bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 23.07.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:01
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    23 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Dolar ve Euro fiyatları yatırımcıların ve en fazla merak ettiği konuların başında yer alıyor.Piyasalarda son durumun gidişatını merak edenler güncel döviz kurlarını merakla takip ediyor.

    Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu.

    23 Temmuz Cumartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1

    Ekonomi gündemini yakından araştıranlar Dolar ve Euro fiyatlarını sık sık araştırıyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar? İşte güncel dolar kuru...

    23 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

    23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları şu şekildedir;

    1 Dolar: 17,72 TL

    1 Euro : 18,15 TL


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