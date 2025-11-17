230 yıldır kullanılıyordu! ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, en düşük değerli para birimi olan 1 sente (penny) veda etti.

Para biriminin üretim maliyeti arttı. Ülkede tüketici alışkanlıkları da değişince 1 sentin üretilmeyeceği açıklanarak tedavülden kaldırıldı.

ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

ABD DARPHANESİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

TRUMP "İSRAF" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu değişiklik, Trump'ın geçen şubat ayında bütçedeki israfı ortadan kaldırmaya ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'ten bu paraların basımının durdurulmasını istemiş ve üretime devam edilmesinin "israf" olduğunu söylemişti.

230 YILDIR KULLANIMDAYDI

ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

1 SENTİN MALİYETİ 3,69 SENT

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesi olduğunu belirtildi.