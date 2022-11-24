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    24 Kasım serbest piyasada döviz fiyatları

    Sabah saatlerinde dolar 18,6140 liradan, euro ise 19,42 liradan güne başladı.
    • 24.11.2022 - 12:01
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    24 Kasım serbest piyasada döviz fiyatları

    Son kapanışta dolar 18,63 liradan, euro ise 19,30 liradan satılmıştı.

    İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6120 liradan alınan dolar 18,6140 liradan, 19,4180 liradan alınan euro ise 19,42 liradan satıldı.

    Serbest piyasada döviz fiyatları

    Serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında dolar yüzde 00,6 artışla 18,6316'ya çıktı. Euro fiyatı yüzde 0,23 artışla 19,4113'e yükseldi.

    Sterlin güne 0,08 düşüşle 22,412 liradan devam ediyor.

    Merkez Bankası'nın kararı dövizi etkileyecek mi

    Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklanacağı faiz kararının döviz piyasasını nasıl etkileyeceği bekleniyor.

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