Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının arka arkaya açıklanan faiz kararları ve yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Koronavirüs salgını sürecinde güçlenen enflasyonist baskılar karşısında sıkı para politikalarına geçişi hızlanan merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine rağmen faiz artırımlarına devam etti.

Tarihi yüksek seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızı her ne kadar "güvercin" bulunsa da sözle yönlendirme ve ortaya konulan projeksiyonlar "şahin" olarak değerlendirildi.

Fed'in ardından dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) da arka arkaya 3’üncü toplantısında faizlerde 25 baz puanlık artırıma gitti. BoE'nin kararı ile İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,75 ile salgın öncesi seviyelere geri döndü.

MERKEZ BANKALARI TAKVİMİ YOĞUNLAŞTI

Yoğunlaşan merkez bankaları takvimi nedeniyle yatırımcı fiyatlamalarında Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler arka planda kalmış gibi görünse de belirsizliklerin sürmesi, riskleri gündemde tutuyor. Dün, pay piyasalarında iki ülke arasındaki müzakerelerin beklenildiği kadar iyi gitmediği sinyalinin alınması ile karışık bir seyir izlenirken, Rusya'nın 117 milyon dolarlık vadesi gelen tahvil ödemesini yapması alımları destekledi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 106,5 DOLARDA

Brent petrolün varil fiyatı, artan jeopolitik risklerin arz yönlü endişeleri beraberinde getirmesi ile dün yüzde 8,4 artış kaydetmesinin ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 106,5 dolar seviyelerine çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa yakın yükselişe geçti. Dow Jones ve S&P 500 endeksinde yüzde 1,23'lük, Nasdaq endeksinde yüzde 1,33'lük artış kaydedildi.

AVRUPA'DA ENFLASYON REKOR KIRDI

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Verinin ardından enflasyonda tepe noktasının henüz görülmediği ve hızlı yükselişin gelecek dönemde de süreceği beklentileri güçlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde yanıt verebileceklerini ve yeni araçlar tasarlayabileceklerini söyledi.

ASYA BORSALARINDA OYNAKLIK ARTTI

Asya borsalarında yeniden yükselen petrol fiyatları ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine yönelik iyimserliğin azalması ile yeni günün karışık seyirle başladığı ve oynaklığın arttığı görülüyor. BoJ kararlarının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artış kaydederken, son 2 günde hızlı yükselen Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'ye yakın düşüşle seyrediyor.