24 Mart altın ve dolar fiyatları

Dün yüzde 1,8 artışla 7,9442'den kapanış yapan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9250'den işlem görüyordu. Altın fiyatları da doların etkisiyle sınırlı artışa geçti.

Piyasanın açılışında 7,9250'den başlayan Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9620'den işlem gördü.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,9165'ten satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1837 seviyesinde dengelendi.

ALTININ ONS FİYATI 1.727 DOLAR

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

GRAMAJDA YÜKSELİŞ

Gram altın 24 Mart 2021 Salı günü açılışta 441 lira barajının üzerinde konumlanırken çeyrek altın fiyatı ise 700 liranın üzerinde yer aldı. Altının gram fiyatı günün devamında 445 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 735 LİRA

Altın yatırımcısının gözdesi olan çeyrek altın ise bugün piyasanın açılışında 713 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 732 lirada bulunuyordu. Günün devamında çeyrek altın 735 liradan satılıyor

YARIM ALTIN FİYATI 1.464 LİRA

Yarım altın bugün 1.421 liradan alınıyor, 1.464 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI 2 BİN 940 LİRA

Son yükseliş ile beraber 2 bin 800 lira bandını aşan cumhuriyet altını ise bugün piyasanın açılışında 2 bin 833 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 2 bin 936 lirada bulunuyordu. Cumhuriyet altını günün devamında 2.940 liradan satılıyor

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.