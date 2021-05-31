Euro
10.3737
-0.65%
Dolar
8.4852
-0.93%
Altın
520.9
-0.64%
Borsa
1.421
-0.11%
Bitcoin
312.997
1.98%
EXEN Coin
32.77
-3.61%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

    TCMB'nin, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 142 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir