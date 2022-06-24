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    24,3 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarında

    Bakan Kirişci, 24,3 milyon lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
    • 24.06.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:02
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    24,3 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarında

    Tarımsal destekleme ödemeleri, üreticilerin faaliyetleri açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

    "24,3 milyon lira hesaplarda"

    AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

    Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Desteğin dağılımı aktarıldı

    Paylaşımda, söz konusu tutarın dağılımına ilişkin bilgiler de yer aldı.
    Buna göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 22 milyon 843 bin 311 lira, "Uzman Eller Projesi" için 1 milyon 496 bin lira destek aktarılacak.

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