Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Döviz hareketleri piyasanın odağında yer alıyor ve fiyatlamaları yakından ilgilendiriyor.

Kurban Bayramı resmi tatilinin ardından idari tatilin de sürdüğü ancak serbest piyasanın da açık olduğu bugün; İstanbul serbest piyasada dolar 17,3700 liradan, euro ise 17,4480 liradan güne başladı.

17,3680 liradan alınan dolar 17,3700 liradan satılıyor

Serbest piyasada 17,3680 liradan alınan dolar 17,3700 liradan satılıyor. 17,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,4480 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada 20,6532 alınan sterlin, 20,7568 liraya satılıyor.

"Döviz kuru oynaklığı artabilir"

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bayram öncesi rakamlar

AA'nın haberine göre, bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 17,3210 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5700 lira olmuştu.