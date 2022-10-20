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    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

    Piyasaları yakından ilgilendiren TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı öncesi politika faizinin 100 baz puan indirilmesi bekleniyor.
    • 20.10.2022 - 08:21
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı bugün yapılacak.

    Toplantıda alınan karar saat 14:00'te açıklanacak.

    100 baz puanlık düşüş bekleniyor

    PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

    Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60.4

    Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

    Merkez Bankası nın faiz kararı bugün açıklanacak #1

    Yıl sonu dolar beklentisi

    Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

    Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

    Merkez Bankası nın faiz kararı bugün açıklanacak #2

    Politika faizinde cari ay beklentisi

    Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

    TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

    Merkez Bankası nın faiz kararı bugün açıklanacak #3


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