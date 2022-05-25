25 Mayıs, serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 25 Mayıs'a 16,1780 liradan, euro ise 17,3190 liradan başladı.

Dolar dünyada jeopolitik sorunlarla birlikte "güvenli liman" olarak görülmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor.

Doların, Türk Lirası karşısında yükselmesine karşı TL mevduat hesaplarının açılacağının duyurulması ile birlikte 20 Aralık'ta döviz dengelenmişti. Dolar 15 liralık psikolojik sınırı dün aşarak 16 liraya yükseldi.

Dolar 16,1780 lira

İHA'nın haberine göre, İstanbul Kapalıçarşı’da 16,1760 liradan alınan dolar 16,1780 liradan, 17,3170 liradan alınan euro ise 17,3190 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,06 liradan, euro ise 17,21 liradan satılmıştı.

Sterlin ise 20,302 liradan işlem görüyor.