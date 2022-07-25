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    25 Temmuz, serbest piyasada döviz fiyatları

    Dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin ışığında yurt içinde, serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, euro ise 18,15 liradan haftaya başladı.
    • 25.07.2022 - 09:17
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    25 Temmuz, serbest piyasada döviz fiyatları

    Döviz fiyatları tüm piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre, son kapanışta dolar 17,72 liradan, euro ise 18,12 liradan satılmıştı.

    Dolar 17,7930 liradan satılıyor

    İstanbul Kapalıçarşı’da 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan, 18,1480 liradan alınan euro ise 18,15 liradan satılıyor.

    Sterlin ise, serbest piyasada yüzde 0,04 artışla, 21,2309 liradan alınıyor, 21,3373 liradan ise satılıyor.

    25 Temmuz, serbest piyasada döviz fiyatları #1


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