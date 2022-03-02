Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,27 puan ve yüzde 0,22 artışla 1.974,17 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'un açılışında 1.974,17 puana yükselen BIST 100 endeksinde

bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA FİNANSAL KİRALAMA KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,38'le turizm oldu.

BIST 50'DE AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ DEVAM EDECEK

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 1.969,91 puandan tamamladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI PİYASALARDA BELİRLEYİCİ

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının yükseldiğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Artan jeopolitik riskler ve arz tarafında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, maliyet baskısı nedeniyle hisse ve sektör bazlı etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.980 ve 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.