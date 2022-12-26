26 Aralık, dözivde son durum

Dolar/TL üç aya yakın süredir 18,6 TL'den yatay seyrederken, haftaya zirveye yükselerek 18,8390 liraya çıktı. Dolar/TL şimdi 18,6262 liradan güne devam ediyor.

Yaklaşık üç aydır 18,6 etrafında işlem gören dolar/TL'de bu sabah ilk işlemde yeni zirve olan 18,8390'a kadar yükseldi. Kotasyonlar saat 08.44'te 18.6250/18.6850 seviyesindeydi.

TL bugün sabah ilk işlemlerde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,8 değer kaybetti.

TL'nin son bir aylık değer kaybı ise yüzde 1,2 oldu.

Kurdaki yükselişin bir bölümü geçen hafta gerçekleşirken değişimin çoğu bu sabah gerçekleşti.

Piyasadaki işlem saatleri 10.00-16.00 olarak sınırlandı

Reuters haberine göre, TCMB piyasadaki işlem saatlerini 10.00-16.00 olarak da sınırladı. Bu kapsamda TL'deki değer değişimlerinin kalıcı olup olmadığı, devam edip etmeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek.

Bazı bankacılar mevcut politikada TL'deki değer değişimlerinin bir "kamu tercihi" olarak da nitelendirdikleri için yetkililerin açıklamaları da izlenecek. Bankacılar mevcut döviz politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor.

Rekor seviyeye göre TL'nin bu yılki değer kaybı yüzde 30 oldu. Son değişim öncesi yıllık kayıp yüzde 29'un biraz üzerindeydi.

Döviz seyri

Döviz seyri yeni haftanın ilk gününde şöyle:

Dolar: 18,6262 lira

Euro: 19,9117 lira

Sterlin: 22,6125 lira