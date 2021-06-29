Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,29 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 1.371,96 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 1.371,96 puandan başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerek yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan kapandı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.385 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.360 puanın destek olarak izleneceğini, 1.400 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.