Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nu (UYP) açıkladı.

2022 Temmuz sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalışla 287,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında azalışla 504,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -256,0 milyar ABD doları iken 2022 Temmuz sonunda -217,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında azalışla 101,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 oranında artışla 127,6 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 oranında artışla 53,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,9 oranında azalışla 109,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,6 oranında azalışla 84,9 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 19,4 oranında azalışla 14,9 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,2 oranında azalışla 1,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 310,3 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artarak 37,3 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 12,7 oranında artarak 10,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.