27 Ekim: Dolar ve euroda son durum

Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısı ile dolar/TL 8,0868'e kadar çıktı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0870 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, bu haftaya 7.98 lirayla, euro da 9.46 lirayla başlangıç yaptı. Dolar dün gün ortasında 8.089 liraya, euro ise 9.5613 liraya yükseldi. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8,0986'ya kadar yükselen dolar/TL bugüne 8,09'un üzerinde başlarken euro/TL de 9,57'nin hemen altında başladı.

27 EKİM 2020 DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL / ALIŞ / SATIŞ

ABD Doları / 8,0910 / 8,0920

Euro / 9,5740 / 9,5750

Sterlin / 10,5240 / 10,5770

ANKARA / ALIŞ / SATIŞ

ABD Doları / 8,0600 / 8,1100

Euro / 9,5350 / 9,5950

Sterlin / 10,4660 / 10,6660