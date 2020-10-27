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    27 Ekim: Dolar ve euroda son durum

    Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısı ile dolar/TL 8,0868'e kadar çıktı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0870 seviyesinde işlem görüyor.
    • AA
    • 27.10.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 09:45
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    27 Ekim: Dolar ve euroda son durum

    Dolar, bu haftaya 7.98 lirayla, euro da 9.46 lirayla başlangıç yaptı. Dolar dün gün ortasında 8.089 liraya, euro ise 9.5613 liraya yükseldi. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8,0986'ya kadar yükselen dolar/TL bugüne 8,09'un üzerinde başlarken euro/TL de 9,57'nin hemen altında başladı.

    27 EKİM 2020 DÖVİZ KURLARI

    İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

    İSTANBUL / ALIŞ  / SATIŞ

    ABD Doları / 8,0910  / 8,0920

    Euro / 9,5740 / 9,5750

    Sterlin / 10,5240 / 10,5770

    ANKARA / ALIŞ  / SATIŞ

    ABD Doları / 8,0600 / 8,1100

    Euro  / 9,5350 / 9,5950

    Sterlin / 10,4660 / 10,6660

    Dolar/TL

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