27 Haziran altında son durum

Rusya'dan altın ithalatını yasaklamak üzere faaliyetler yürütülürken dünyada ons altının fiyatı yükselirken iç pazarda gram altın 953 liraya kadar düştü.

Dünyada, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını durduracağı yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların artan talebiyle altın yükseldi.

Ons altın 1.836 lira

Reuters'in haberine göre, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artarak 1.835,58 dolara yükselirken, ABD vadeli altın işlemleri yüzde 0,3 artışla 1.836,30 dolara çıktı.

Rusya'dan altın ithalatı yasaklanmak isteniyor

G7 ülkelerinden dördü dün başlayan zirvede, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için kullandığı kaynakları kısmak için Rusya'dan altın ithalatını yasaklamak üzere harekete geçti.

Serbest piyasada altın fiyatları

Geçen hafta 1.020'den işlem gören gram altın 70 lira değer kaybederek 953 liraya kadar indi.

Kapalıçarşı'daki altın fiyatları haftanın ilk gününde şöyle:

Gram altın: 953 lira

Çeyrek altın: 1.575 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 417 lira

Tam altın: 6 bin 300 ira

Yarım altın: 3 bin 150 lira

Altın doların düşmesine paralel azaldı

Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.