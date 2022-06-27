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- 27 Haziran altında son durum
27 Haziran altında son durum
- 27.06.2022 - 08:43
- Güncelleme : 27.06.2022 - 11:07
Dünyada, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını durduracağı yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların artan talebiyle altın yükseldi.
Ons altın 1.836 lira
Reuters'in haberine göre, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artarak 1.835,58 dolara yükselirken, ABD vadeli altın işlemleri yüzde 0,3 artışla 1.836,30 dolara çıktı.
Rusya'dan altın ithalatı yasaklanmak isteniyor
G7 ülkelerinden dördü dün başlayan zirvede, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için kullandığı kaynakları kısmak için Rusya'dan altın ithalatını yasaklamak üzere harekete geçti.
Serbest piyasada altın fiyatları
Geçen hafta 1.020'den işlem gören gram altın 70 lira değer kaybederek 953 liraya kadar indi.
Kapalıçarşı'daki altın fiyatları haftanın ilk gününde şöyle:
Gram altın: 953 lira
Çeyrek altın: 1.575 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 417 lira
Tam altın: 6 bin 300 ira
Yarım altın: 3 bin 150 lira
Altın doların düşmesine paralel azaldı
Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.