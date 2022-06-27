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    27 Haziran altında son durum

    Rusya'dan altın ithalatını yasaklamak üzere faaliyetler yürütülürken dünyada ons altının fiyatı yükselirken iç pazarda gram altın 953 liraya kadar düştü.
    • 27.06.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:07
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    27 Haziran altında son durum

    Dünyada, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını durduracağı yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların artan talebiyle altın yükseldi.

    Ons altın 1.836 lira

    Reuters'in haberine göre, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artarak 1.835,58 dolara yükselirken, ABD vadeli altın işlemleri yüzde 0,3 artışla 1.836,30 dolara çıktı.

    Rusya'dan altın ithalatı yasaklanmak isteniyor

    G7 ülkelerinden dördü dün başlayan zirvede, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için kullandığı kaynakları kısmak için Rusya'dan altın ithalatını yasaklamak üzere harekete geçti.

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Geçen hafta 1.020'den işlem gören gram altın 70 lira değer kaybederek 953 liraya kadar indi.

    Kapalıçarşı'daki altın fiyatları haftanın ilk gününde şöyle:

    Gram altın: 953 lira

    Çeyrek altın: 1.575 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 417 lira

    Tam altın: 6 bin 300 ira

    Yarım altın: 3 bin 150 lira

    27 Haziran altında son durum #1

    Altın doların düşmesine paralel azaldı

    Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.


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