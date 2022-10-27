270 Organize Sanayi Bölgesi, ekonomiye katkısıyla dikkat çekiyor

Türk sanayisinin gelişmesinde kritik role sahip OSB'lerde 2,4 milyondan fazla istihdam sağlanıyor. En çok OSB Bursa'da bulunurken, illere göre faaliyette olan kuruluşların sayısı açıklandı.

Türkiye, üretim ve ihracatta vites yükseltti.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), bu iki alanda önemli katkılar sağlıyor. Planlı sanayileşmenin temel taşı olan OSB'ler, sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Geri kalmış bölgelerin kalkınmaları teşvik edilerek, sanayi yatırımlarının bu bölgelere çekilmesi konusunda da OSB'ler öne çıkıyor.

Türk sanayisinin gelişmesinde OSB'lerin rolü

OSB'ler, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini de amaçlıyor.

Ortak idari, teknik ve altyapı hizmetleri sunarak, sanayi işletmelerinin bir arada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan OSB'ler, Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması yönünde önemli bir görev üstleniyor.

İki bakanlığın sorumluluğunda

Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 344, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 34 OSB bulunuyor.

Kuruluş onayı verilen 378 OSB'nin 270'inde üretim gerçekleştirilirken 30'unda kamulaştırma yapılıyor, 38'i planlama aşamasında bulunuyor ve 40'ında altyapı hazırlanıyor.

Dikkat çeken istihdam verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilerek altyapı inşaatlarını tamamlayan ve üretime geçen OSB'lerde doluluk oranı yüzde 83, tahsis dolulukları ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu OSB'lerde 2,4 milyon kişi istihdam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, altyapı inşaatları tamamlanan tarıma dayalı ihtisas OSB'lerde ise 5 binden fazla istihdam sağlanıyor.

En çok OSB Bursa'da

AA'nın haberine göre, tüm illerde kuruluş onayı verilen OSB bulunurken; Ardahan, Artvin, Hakkari ve Muğla dışındaki 77 ildeki OSB'lerde üretim gerçekleştiriliyor.

Bursa, faaliyette bulunan 16 OSB ile planlı sanayi üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da 13'er OSB faaliyette bulunuyor. Ankara'da 10, İstanbul ve Konya'da 8'er, Afyonkarahisar ve Aydın'da 7'şer OSB faaliyet gösteriyor.

İllere göre faaliyette olan OSB'lerin listesi

Kuruluş onayı verilen ve faaliyette olan OSB'ler listesinde "toplam ve faaliyette bulunan" başlıklarına göre veriler şu şekilde:

"Adana 6 - 3, Adıyaman 5 - 4, Afyonkarahisar 9 - 7, Ağrı 2 - 1, Aksaray 4 - 1, Amasya 5 - 4, Ankara 13 - 10, Antalya 3 1, Ardahan 1 - 0, Artvin 1 - 0, Aydın 8 - 7, Balıkesir 8 - 4, Bartın 1 - 1, Batman 1 - 1, Bayburt 1 - 1, Bilecik 7 - 6, Bingöl 1 - 1,

Bitlis 1 - 1, Bolu 4 - 3, Burdur 3 - 3, Bursa 17 - 16, Çanakkale 3 - 2, Çankırı 6 - 4, Çorum 3 - 3, Denizli 5 - 4, Diyarbakır 4 - 3, Düzce 5 - 3, Edirne 3 - 1, Elazığ 4 - 2, Erzincan 2 - 1, Erzurum 3 - 2,

Eskişehir 3 - 2, Gaziantep 7 - 5, Giresun 3 - 2, Gümüşhane 2 - 1, Hakkari 1 - 0, Hatay 9 - 5, Iğdır 1 - 1, Isparta 3 - 2, İstanbul 8 - 8, İzmir 17 - 13, Kahramanmaraş 9 - 6, Karabük 2 - 1, Karaman 2 - 1, Kars 2 - 1, Kastamonu 5 - 4,

Kayseri 3 - 3, Kırıkkale 3 - 3, Kırklareli 4 - 3, Kırşehir 3 - 2, Kilis 2 - 1, Kocaeli 14 - 13, Konya 11 - 8, Kütahya 7 - 5, Malatya 5 - 3, Manisa 8 - 6, Mardin 3 - 1, Mersin 6 - 2, Muğla 2 - 0, Muş 1 - 1, Nevşehir 3 - 2, Niğde 4 - 2, Ordu 4 - 3,

Osmaniye 3 - 2, Rize 2 - 1, Sakarya 8 - 6, Samsun 8 - 5, Siirt 1 - 1, Sinop 2 - 2, Sivas 5 - 4, Şanlıurfa 6 - 4, Şırnak 2 - 2, Tekirdağ 15 - 13, Tokat 5 - 5, Trabzon 4 - 3, Tunceli 1 - 1, Uşak 4 - 3, Van 3 - 1, Yalova 5 - 2, Yozgat 4 - 2, Zonguldak 4 - 3."

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