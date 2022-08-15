Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda bugün veri güdemi sakin. Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararları yatırımcıların odağında.

Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle yeni haftaya karışık seyirle başlarken, bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor

AA'nın haberine göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu açıklamalarla Fed'in eylül toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik arttı. Buna göre, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalar ve ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

New York borsası karışık seyirde

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,73, Nasdaq endeksi yüzde 2,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,27 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta pay piyasaları New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bu hafta Euro Bölgesi'nde çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Euro/dolar paritesi 1,0250

Geçen hafta Fed'in ultra şahin politikalarından vazgeçebileceği beklentisiyle değer kazanan euro/dolar paritesi, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 1,0250'den başladı.

Avrupa'da piyasalar

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Bugün İtalya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı.

Asya borsaları dalgalı

Asya borsalarında haftanın ilk gününde yoğun haber ve veri akışı ile dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de yıllık bazda perakende satışlar yüzde 2,7 ve sanayi üretimi yüzde 3,8 artsa da beklentilerin altında kaldı. Japonya'da açıklanan verilere göre ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 0,5 büyüyerek piyasa öngörülerinin altında kaldı. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,14 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

Borsa İstanbul'da yüzde 0,15 gerileme yaşandı

Yurt içinde, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.896,67 puana geliştiren BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kâr satışlarıyla gerileyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında, 2.864,25 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,9520

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,06 azalışla 17,9363'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9520 seviyesinde işlem görüyor.