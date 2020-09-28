28 Eylül'de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül'de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları

Yatırımcılar, 28 Eylül 2020 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. 28 Eylül'de güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde

Piyasaları takip edenler için altın fiyatları oldukça merak ediliyor. 'Altın'ın gramı ne kadar? Altın kaç TL oldu?' sorularının cevaplarını arayanlar için detaylar haberimizde...

Peki, 28 Eylül 2020'de altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

461,96

462,91

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

459,06

459,13

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.860,02

1.860,52

ÇEYREK ALTIN FİYATI

734,75

750,94

YARIM ALTIN FİYATI

1.464,39

1.501,36

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.937,95

2.993,53

ATA ALTIN FİYATI

3.045,54

3.120,81

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

418,09

434,26