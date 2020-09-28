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    28 Eylül'de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül'de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları

    Yatırımcılar, 28 Eylül 2020 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. 28 Eylül'de güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 08:53
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    28 Eylül'de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül'de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları

    Piyasaları takip edenler için altın fiyatları oldukça merak ediliyor. 'Altın'ın gramı ne kadar? Altın kaç TL oldu?' sorularının cevaplarını arayanlar için detaylar haberimizde...

    Peki, 28 Eylül 2020'de altın fiyatları ne kadar oldu?

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #1

    GRAM ALTIN FİYATI

    461,96

    462,91

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #2

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    459,06

    459,13

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #3

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.860,02

    1.860,52

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #4

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    734,75

    750,94

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #5

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.464,39

    1.501,36

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #6

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.937,95

    2.993,53

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #7

    ATA ALTIN FİYATI

    3.045,54

    3.120,81

    28 Eylül de altın fiyatları yükselişte! 28 Eylül de çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları #8

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    418,09

    434,26

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