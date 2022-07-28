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    28 Temmuz döviz kurunda son durum

    Fed'in beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı sonrasında, dolar öngörüldüğü gibi dünyada güçlü bir seyre girdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:08
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    28 Temmuz döviz kurunda son durum

    ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklandı. Politika faizi 75 baz puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.

    Dolar, 17,85 lira bandının üzerinde

    Fed kararının ardından dolar, 28 Temmuz 2022 sabahında 17,85 lira bandının üzerinde yer alıyor.

    Spot piyasada dolar/TL yüzde 0,15 artışla alış fiyatı 17,8622 lira, satış fiyatı 17,8736 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Dolar/TL

    Euro/TL 18,3229 lira

    Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,37 artışla 18,2685 lira alış fiyatı, 18,3229 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

    Sterlin ise yüzde 0,02 artışla 21,7853 liradan işlem görüyor.


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