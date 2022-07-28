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28 Temmuz döviz kurunda son durum
Fed'in beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı sonrasında, dolar öngörüldüğü gibi dünyada güçlü bir seyre girdi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 08:46
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:08
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklandı. Politika faizi 75 baz puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.
Dolar, 17,85 lira bandının üzerinde
Fed kararının ardından dolar, 28 Temmuz 2022 sabahında 17,85 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL yüzde 0,15 artışla alış fiyatı 17,8622 lira, satış fiyatı 17,8736 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 18,3229 lira
Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,37 artışla 18,2685 lira alış fiyatı, 18,3229 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin ise yüzde 0,02 artışla 21,7853 liradan işlem görüyor.