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28 Temmuz, Fed kararı sonrasında altında son durum
Fed'in faiz kararı, dolar kurunu güçlendirirken altının onsunu 1.738 dolara getirdi.
- 28.07.2022 - 08:55
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:13
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklandı. Politika faizi 75 baz puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.
Dolar kurunda yükselmeye sebep olan Fed kararı, iç piyasada altının da yükselmesine yol açtı. Serbest piyasada altının gramı 1.000 liraya yükseldi.
Kapalıçarşıda altın fiyatları:
Gram altın: 1.000 lira
Çeyrek altın: 1.652 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 734 lira
Tam altın: 6 bin 616 lira
Yarım altın: 3 bin 305 lira