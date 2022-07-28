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    28 Temmuz, Fed kararı sonrasında altında son durum

    Fed'in faiz kararı, dolar kurunu güçlendirirken altının onsunu 1.738 dolara getirdi.
    • 28.07.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:13
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    28 Temmuz, Fed kararı sonrasında altında son durum

    ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklandı. Politika faizi 75 baz puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltildi.

    Dolar kurunda yükselmeye sebep olan Fed kararı, iç piyasada altının da yükselmesine yol açtı. Serbest piyasada altının gramı 1.000 liraya yükseldi.

    28 Temmuz, Fed kararı sonrasında altında son durum #1

    Kapalıçarşıda altın fiyatları:

    Gram altın: 1.000 lira

    Çeyrek altın: 1.652 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 734 lira

    Tam altın: 6 bin 616 lira

    Yarım altın: 3 bin 305 lira

    28 Temmuz, Fed kararı sonrasında altında son durum #2


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