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    Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Merkez Bankası rezervleri 117,5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
    • 17.11.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:13
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    Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Para ve Banka İstatistikleri" yayınlandı.

    Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı.

    Böylece toplam rezervler 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Brüt döviz rezervleri yükseldi

    Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine çıktı #1

    Altın rezervleri arttı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

    AA'nın haberine göre; böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    28.01.2022 38.577 71.636 110.214
    25.02.2022 42.944 70.200 113.144
    25.03.2022 42.399 65.638 108.037
    29.04.2022 41.467 65.398 106.865
    27.05.2022 41.611 61.285 102.897
    24.06.2022 41.594 60.342 101.936
    29.07.2022 40.163 61.101 101.263
    26.08.2022 40.824 70.823 111.647
    30.09.2022 38.996 68.052 107.048
    28.10.2022 39.377 74.804 114.180
    04.11.2022 38.507 75.175 113.682
    11.11.2022 40.902 76.621 117.523

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