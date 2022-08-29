29 Ağustos serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi yakından takip ediliyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 18,1810 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2450 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar haftanın ilk gününe 18,1870 liradan, euro 18,0450 liradan ve sterlin ise 21,2485 liradan başladı.

Dolar/TL,18,19 seviyesinden işlem görüyor

AA'nın haberine göre, serbest piyasada 18,1850 liradan alınan dolar, 18,1870 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi. Piyasa açılışıhnın ardından ise dolar/TL,18,19 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dolar endeksi 109,2

Dolar endeksi, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 109,2 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi 0,9950

Euro/dolar paritesi bugün 1'in altındaki hareketine devam ederek, yüzde 0,2 azalışla 0,9950'den işlem görüyor.

Dolarda destek ve direnç konumu

Bugün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.