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29 Aralık serbest piyasada döviz fiyatları
Döviz yatay seyrini sınırlı bir yükselişe bıraktı. Euronun 20 lira seviyesine yaklaştığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 29.12.2022 - 17:06
- Güncelleme : 29.12.2022 - 17:12
Dün, doların satış fiyatı 18,7210 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9250 lira olmuştu.
Dolar 18,7180 liradan, euro 19,8880 liradan güne başladı
İstanbul Serbest piyasada 18,7160 liradan alınan dolar 18,7180 liradan satıldı. 19,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19,8880 lira olarak belirlendi.
Euro 19,9924 lira oldu
Haber yayına hazırlanırken dolar 18,7214 liradan, euro 19,9924 liradan ve sterlin ise 22,6101 liradan satışta. Euro'daki 0,68 oranındaki artış ilgi çekti.