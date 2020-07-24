29 Temmuz'da Enflasyon Raporu Ankara'da açıklanacak

Merkez Bankası, 2020 yılının 3'üncü enflasyon rakamlarını 29 Temmuz'da duyuracak.

2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, 29 Temmuz'da Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

BAŞKAN SUNUM YAPACAK

Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.

TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, koronavirüs salgını kapsamında koruyucu önlemler gözetilerek düzenlenecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-II" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.