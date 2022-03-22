Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağı TÜRMOB tarafından açıklandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağını bildirdi.

BAŞVURULAR 4-25 NİSAN ARASINDA

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayınlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.





İLK KEZ BAŞVURACAKLAR İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER

İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

SINAVLAR 28 MAYIS-6 HAZİRAN'DA

Sınavlar, 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak.