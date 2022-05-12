Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB toplam rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre hem döviz hem de altın rezervlerindeki artışla birlikte 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar arttı

Yayanlanan bu istatistiklere göre, 6 Mayıs itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 174 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı.

Rezervler toplamda 794 milyon dolar artış yaşamış oldu

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.