Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği geleneksel ihalelere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ocak 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 112 milyar 999 milyon 999 bin 962 lira verdi.

İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 14 OLDU

Düzenlenen ihaleye 260 milyar 90 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.