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- 3 Ocak'ta, serbest piyasada altın fiyatları
3 Ocak'ta, serbest piyasada altın fiyatları
TÜFE'nin açıklanmasına dakikalar kala altın fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada gram altın 1.107 liradan satılıyor.
- 03.01.2023 - 09:52
- Güncelleme : 03.01.2023 - 10:20
Ons altın 1.840 dolardan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne sınırlı düşüşle başladı.
Serbest Piyasada altın fiyatları
Gram altın: 1.107 lira
Çeyrek altın: 1.829 lira
Cumhuriyet altını: 7 bin 455 lira
Tam altın: 7 bin 319 lira
Yarım altın: 3 bin 659 lira