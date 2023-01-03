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    3 Ocak'ta, serbest piyasada altın fiyatları

    TÜFE'nin açıklanmasına dakikalar kala altın fiyatları merak ediliyor. Serbest piyasada gram altın 1.107 liradan satılıyor.
    • 03.01.2023 - 09:52
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:20
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    3 Ocak'ta, serbest piyasada altın fiyatları

    Ons altın 1.840 dolardan işlem görüyor.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne sınırlı düşüşle başladı.

    Serbest Piyasada altın fiyatları

    Gram altın: 1.107 lira

    Çeyrek altın: 1.829 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 455 lira

    Tam altın: 7 bin 319 lira

    Yarım altın: 3 bin 659 lira

    3 Ocak ta, serbest piyasada altın fiyatları #1


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