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    3 Ocak'ta, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    TÜİK'in enflasyon verisini açıklayacağı güne dolar 18,7240 liradan, euro ise 19,9848 liradan başladı.
    • 03.01.2023 - 09:42
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:17
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    3 Ocak'ta, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Son kapanışta dolar 18,72 liradan, euro ise 19,98 liradan satılmıştı.

    Dolar 18,7240 liradan, euro 19,9848 liradan güne başladı

    İstanbul Kapalıçarşı’da 18,7220 liradan alınan dolar 18,7240 liradan, 19,9560 liradan alınan euro ise 19,9848 liradan satılıyor.

    Sterlin ise güne 22,5210 lirada alış ve 22,6339'dan satışla başladı.

    3 Ocak ta, serbest piyasada döviz açılış fiyatları #1


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