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    30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?
    • 30.06.2022 - 11:40
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    30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyarlarında yaşanan düşüş devam ediyor mu?En çok merak edilen kıymetli madenlerin başında gelen altının son durumu ne? İşte 30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları..

    30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 972,62 TL

    SATIŞ: 972,80 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1591 TL

    Satış: 1610 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6500 TL

    Satış: 6599 TL

    Yarım altın

    Alış: 3177 TL

    Satış: 3220 TL

    Altın ons

    Alış: 1.814,04 Dolar

    Satış: 1.814,52 Dolar


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