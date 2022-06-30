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- 30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Altın ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?
- 30.06.2022 - 11:40
Altın fiyarlarında yaşanan düşüş devam ediyor mu?En çok merak edilen kıymetli madenlerin başında gelen altının son durumu ne? İşte 30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları..
30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 972,62 TL
SATIŞ: 972,80 TL
Çeyrek altın
Alış: 1591 TL
Satış: 1610 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6500 TL
Satış: 6599 TL
Yarım altın
Alış: 3177 TL
Satış: 3220 TL
Altın ons
Alış: 1.814,04 Dolar
Satış: 1.814,52 Dolar