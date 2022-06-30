Haberler

Ekonomi Haberleri

30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın ne kadar? Gram altın fiyatı düştü mü?