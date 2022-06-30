30 Haziran'da altının gram fiyatı 967 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 971,6 lira seviyesinde kadar çıktı ise de şimdi 967 liradan işlem görüyor.

ABD'deki resesyon endişesi ons altında oynaklığı artırdı.

Dün altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,3 azalışla 972,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 altında 971,6 liradan işlem gördü. Saat 13.35'de ise 967 liraya geriledi.

Serbest piyasada altın fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.599 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 514 liradan satılıyor. Serbest piyasada yarım altın 3 bin 198 lira ve tam altın ise 6 bin 397 lirada.

Ons altın 1822 dolarda

Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.811 dolardan işlem görüyor.

Altında destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.