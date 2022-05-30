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    30 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dolar, geçen hafta küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak görüldüğü için diğer paralar üzerinde değer kazanmış ve bu nedenle de Türk Lirası'nda psikolojik eşik olarak görülen 16 lirayı geçmişti.
    • 30.05.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:50
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    30 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Cuma günü, haftanın kapanışında doların satış fiyatı 16,3020 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5030 lira olmuştu.

    AA'nın haberine göre, haftanın ilk gününde serbest piyasada dolar 16,3680 liradan, euro ise 17,6030 liradan başlangıç yaptı.

    Dolar 16,3680 lira

    Serbest piyasada 16,3660 liradan alınan dolar 16,3680 liradan satılıyor.

    Euro 17,6030 lira

    17,6010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,6030 lira olarak belirlendi.

    Sterlin 20,7371 lira

    Sterlin ise serbest piyasada 20,7371 liradan işlem görüyor.

    dolar


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