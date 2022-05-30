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30 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

30 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar, geçen hafta küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak görüldüğü için diğer paralar üzerinde değer kazanmış ve bu nedenle de Türk Lirası'nda psikolojik eşik olarak görülen 16 lirayı geçmişti.