Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bankacılık sektörünün mevduatı 8 trilyon 328,1 milyar lira, kredi hacmi ise 6 trilyon 570,7 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Buna göre, bankalar arası dahil bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 30 Eylül ile biten haftada 63 milyar 226 milyon 134 bin lira artarak 8 trilyon 328 milyar 127 milyon 379 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi 85,8 milyar lira arttı

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Eylül ile biten haftada, 85 milyar 828 milyon 381 bin lira artarak 6 trilyon 570 milyar 749 milyon 849 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,52 artış kaydetti.

Yabancı para mevduatı artışa geçti

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 3 trilyon 698 milyar 461 milyon 947 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,19 artışla 4 trilyon 273 milyar 618 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 156 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 332 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 30 Eylül itibarıyla 470 milyon dolarlık azalış görüldü.

Tüketici kredi miktarı yükseldi