Hazine bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 681 milyon 400 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 4 yıl (1.575 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,52, bileşik faiz ise yüzde 19,38 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 856 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 382 milyon lira, net satış 2 milyar 874 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

PİYASA YAPICILARINA 800 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 875 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 365 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İHALELERİN FAİZLERİ VE GELEN TEKLİFLER

İhalede reel basit faiz yüzde 3,19, reel bileşik faiz ise yüzde 3,21 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 940 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 506 milyon lira, net satış 1 milyar 481 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 296 milyon 100 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

TOPLAM 8.6 MİLYAR LİRA BORÇLANILDI

Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 8 milyar 681 milyon 400 bin lira borçlandı.